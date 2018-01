Alle Schlagzeilen

Patient verletzt Sanitäter in Rettungswagen

Erfurt (dpa/th) - Ein aggressiver Patient hat in Erfurt einen Sanitäter in einem Rettungswagen angegriffen und verletzt. Der Mann sei am Sonntag auf der Fahrt ins Krankenhaus plötzlich aufgestanden und habe nach dem Rettungsassistenten getreten, teilte die Polizei mit. Bei der Attacke wurde der Sanitäter leicht verletzt, er konnte seinen Dienst aber nach kurzer Behandlung im Krankenhaus fortsetzen. Den Patienten erwarten den Angaben zufolge jetzt Anzeigen wegen eines Angriffs auf Rettungskräfte und Körperverletzung.

Quelle: dpa-infocom GmbH