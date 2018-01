Alle Schlagzeilen

Drei Brände in Thüringen: Mehrere Menschen verletzt

Altenburg/Gotha (dpa/th) - Bei drei Bränden binnen weniger Stunden sind in Thüringen mehrere Menschen verletzt worden. In Altenburg musste die Feuerwehr gleich zu zwei Gebäudebränden ausrücken. In der Nacht zu Silvester stand nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei ein Keller eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Neun Menschen hätten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen können. Eine Person sei leicht verletzt worden, als sie im Treppenhaus mit dem Fuß umgeknickt sei, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Nach seinen Angaben war bei dem Feuer eine Wasserleitung geplatzt und setzte den Keller unter Wasser. Die Feuerwehr hatte damit begonnen, das Wasser abzupumpen. «Die Arbeiten werden noch mehrere Stunden andauern», sagte er. Die Ursache war zunächst unklar. Wenige Stunden zuvor war in einem anderen Mehrfamilienhaus aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen verletzten sich laut Polizei leicht.

Ebenfalls unklar war am Morgen die Ursache für ein Feuer in einem Plattenbau in Gotha. Kriminaltechniker wollten am Sonntag erneut vor Ort ermitteln, sagte der Sprecher. Der Brand war am Samstagabend in einer Wohnung ausgebrochen. Dort lebt den Angaben nach eine Familie mit neun Kindern. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Bewohner mussten die Nacht in Unterkünften der Stadt verbringen. Laut Polizei waren die Wohnungen im dritten und vierten Obergeschoss zunächst nicht mehr bewohnbar.

