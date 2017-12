Alle Schlagzeilen

Drogenkonsument in Neuhaus kassiert gleich mehrere Anzeigen

Neuhaus am Rennweg/Sonneberg (dpa/th) - Gleich mit einer ganzen Reihe Anzeigen ist der erste Weihnachtstag für einen 32-jährigen aus Sonneberg zu Ende gegangen. Als Polizisten ihn in einer Spielhalle in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) kontrollierten, entdeckten sie bei dem berauschten Mann Drogen und Utensilien für deren Konsum. Außerdem habe er in seinem Rucksack einen in Deutschland verbotenen «Polen-Kracher» dabei gehabt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Es werde gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Ein ebenfalls im Rucksack gefundenes Brecheisen und ein Kabelschneider wurden als mögliches Einbruchswerkzeug sichergestellt. Schließlich trug der Mann noch eine Mütze mit einem verbotenen Schriftzug, was ihm eine Ordnungswidrigkeitsanzeige einbrachte.

