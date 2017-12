Alle Schlagzeilen

Auto umgeworfen und aufs Dach gelegt: Drei Tatverdächtige

Greiz (dpa/th) - In Greiz haben Unbekannte ein Auto umgeworfen und aufs Dach gelegt. Wie ein Zeuge berichtet habe, stießen bereits am vergangenen Samstag drei Tatverdächtige das Fahrzeug um, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nahe dem Tatort trafen Beamte drei 17, 18 und 19 Jahre alte Männer an. Ob sie den Wagen umkippten, wird den Angaben zufolge noch ermittelt. Das Motiv sei bisher völlig unklar. Ein Abschleppunternehmen stellte das Auto wieder auf die Räder.

Ein Blaulicht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH