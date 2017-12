Alle Schlagzeilen

Dippoldiswalde und Hildburghausen bei Schulmeister-Finale

Leipzig (dpa) - Die Finalisten aus Sachsen und Thüringen im diesjährigen AOK-Schulmeisterfinale stehen fest. Das Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde und das Staatliche Berufsbildende Schulzentrum Hildburghausen werden beide Länder im Bundesendausscheid vertreten, wie die AOK am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland konnten bis Mitte Dezember an einem Quiz teilnehmen und Fragen aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Sport, Bewegung und Fitness beantworten. Aus den Teilnehmern wurden die 16 AOK-Schulmeister der Bundesländer und ein Wildcard-Gewinner ermittelt.

Zu den 17 Finalistenschulen kommt im Frühjahr das AOK-Schulmeister-Mobil mit einigen sportlichen Aufgaben. Bei dem Wettkampfparcours geht es um Schnelligkeit, Geschick, Teamgeist und Allgemeinwissen. Die Schule, die beim Parcours am besten abschneidet, wird bundesweiter AOK-Schulmeister 2017/18 und gewinnt ein Musik-Festival mit Wincent Weiss, Lina Larissa Strahl und Lina Maly, wie die AOK weiter mitteilte.

Mehr als 27 300 Schüler aus über 6000 weiterführenden Schulen hatten in diesem Jahr an dem Wettbewerb teilgenommen. In Sachsen waren es 393 Schulen, in Thüringen 231. Der AOK-Wettbewerb wurde 2011 zum ersten Male ausgetragen.



Quelle: dpa-infocom GmbH