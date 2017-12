Alle Schlagzeilen

Mehr Touristen kommen nach Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In den ersten zehn Monaten des zu Ende gehenden Jahres haben 3,3 Millionen Touristen Thüringen besucht. Das seien 3,8 Prozent mehr als im Vergleichzeitraum des Vorjahres, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. Insgesamt seien 8,6 Millionen Übernachtungen in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen gebucht worden, was einem Zuwachs von 1,8 Prozent entspreche.

Besonders positiv entwickelte sich die Zahl der Besucher aus dem Ausland: 253 000 bedeuten ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings stellten inländische Gäste mit 3,1 Millionen oder 92,4 Prozent klar die Mehrheit unter den Thüringen-Touristen.

Während vor allem die Städte Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar sowie die Thüringer Rhön zum Teil kräftige Zuwächse verzeichneten, fällt die Bilanz für den Südharz und das Thüringer Vogtland negativ aus: In beiden Urlaubsregionen konnten die Vorjahresergebnisse nicht erreicht werden.

Das Kyffhäuser-Denkmal in Steinthaleben. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH