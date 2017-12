Alle Schlagzeilen

4,6 Millionen Euro für Ausbau der Solarenergie 2017

Erfurt (dpa/th) - Mit Hilfe des Förderprogramms «Solar Invest» hat Thüringen im ablaufenden Jahr den Ausbau der Solarenergie mit rund 4,6 Millionen Euro unterstützt. Insgesamt seien bis zum Stichtag

11. Dezember 718 Förderanträge für Investitionen in Photovoltaikanlagen mit und ohne Energiespeicher, die Nachrüstung von Energiespeichern oder Mieterstrom-Projekte registriert worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Im kommenden Jahr stünden vier Millionen Euro für das Förderprogramm zu Verfügung.

Solarpaneele auf einem Hausdach. Foto: Jens Büttner/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH