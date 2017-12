Alle Schlagzeilen

Scheune in Tanna brennt aus: Rund 100 000 Euro Schaden

Tanna (dpa/th) - Bei einem Scheunenbrand in Tanna (Saale-Orla-Kreis) ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache aus, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde leicht beschädigt. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Was in der Scheune lagerte, war zunächst unklar.

Quelle: dpa-infocom GmbH