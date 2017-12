Alle Schlagzeilen

Weihnachtsüberraschung auf dem Grundstück: Ein Loch

Altenburg (dpa/th) - Eine Weihnachtsüberraschung der ungewöhnlichen Art hat ein 30-Jähriger in Kriebitzsch (Landkreis Altenburg) auf seinem Grundstück entdeckt. Dort stand er am ersten Weihnachtsfeiertag vor einem sieben Meter tiefen Loch mit zwei Meter Durchmesser. Der Krater - vermutlich die Folge eines ehemaligen Bergbaus - habe einen unteren Durchmesser von sechs Metern, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mitarbeiter des Bergamtes bestätigten den Verdacht. Das Loch wurde mit einem Trichter wieder gefüllt. Menschen oder Gebäude waren nicht in Gefahr, hieß es.

Quelle: dpa-infocom GmbH