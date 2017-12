Alle Schlagzeilen

Fußgängerin wird von Straßenbahn mitgeschleift

Erfurt (dpa/th) - Eine Fußgängerin ist in Erfurt am ersten Weihnachtstag von einer Straßenbahn erfasst und mitgeschleift worden. Dabei erlitt die 32-Jährige ein Schleudertrauma und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille.

Die Frau war an einer Tram-Haltestelle in der Innenstadt hinter einen wartenden Bahn hervorgetreten, um die Schienen zu überqueren und wurde dabei von der einfahrenden Bahn auf dem anderen Gleis erfasst.

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH