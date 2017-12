Alle Schlagzeilen

Dreijährige stürzt in Bach und wird verletzt

Lichte (dpa/tn) - Ein Kleinkind ist im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am ersten Weihnachtstag in einen Bach gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Das dreijährige Mädchen brachte etwa 20 Minuten in dem kalten Wasser zu, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Mädchen musste reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

An der sofort eingeleiteten Suchaktion beteiligten sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste. Ein Beamter der Bundespolizei entdeckte das Kind und barg es aus dem Wasser.

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH