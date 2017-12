Alle Schlagzeilen

Auto prallt gegen Baum - Beifahrerin tödlich verletzt

Erfurt (dpa/th) - Beim Aufprall auf einen Baum hat eine 73-jährige Beifahrerin im Jonastal (Ilm-Kreis) am Montag tödliche Verletzungen erlitten. Der 76-jährige Autofahrer sei zwischen den Einmündungen nach Espenfeld und Gossel ungebremst gegen den Baum gefahren, berichtete die Landespolizeidirektion in Erfurt. Die Frau starb noch am Unfallort. Der Fahrer und eine weitere 73-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt.

Quelle: dpa-infocom GmbH