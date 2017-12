Alle Schlagzeilen

Zweimal binnen weniger Stunden mit Alkohol am Steuer ertappt

Lödla (dpa/th) - Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden ist in Ostthüringen ein betrunkener Autofahrer erwischt worden. Ein erster Test an Heiligabend hatte 1,97 Promille ergeben. Zuvor hatte der 27-Jährige an einer Tankstelle in Lödla (Kreis Altenburger Land) nicht bezahlen wollen, was die Polizei auf den Plan rief. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Kurz nach Mitternacht wurde das Auto erneut im Straßenverkehr gesichtet - am Steuer der 27-Jährige. Diesmal pustete er 1,63 Promille. Zudem schlug ein Drogentest auf Cannabis an. Der unbelehrbare Mann werde sich nun wegen Betruges, Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen, teilte die Polizei am Montag mit.

Bei einer Person wird ein Alkoholtest durchgeführt. Foto: Uli Deck/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH